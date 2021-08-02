Нарышкин не исключил установления добрых отношений между Россией и Западом

«Я не считаю, что они невозможны. Но путь к установлению таких добрых отношений очень долгий и он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны», — сказал Нарышкин, отметив, что первым «скромным» шагом в этом направлении стал саммит лидеров России и США в Женеве. «Нельзя его переоценивать, но и недооценивать тоже нельзя», – добавил он.