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Нарышкин не исключил установления добрых отношений между Россией и Западом

Ведомости

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин счел возможным установление добрых отношений между Москвой и странами Запада. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Я не считаю, что они невозможны. Но путь к установлению таких добрых отношений очень долгий и он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны», — сказал Нарышкин, отметив, что первым «скромным» шагом в этом направлении стал саммит лидеров России и США в Женеве. «Нельзя его переоценивать, но и недооценивать тоже нельзя», – добавил он.

По словам главы СВР, отношения Москвы и Вашингтона являются «заложником» внутриполитической борьбы в США. Он также заметил, что между разведывательными службами России и Запада «очень хорошее взаимодействие», в том числе по линии борьбы с международным терроризмом. Это еще раз подтверждает объективную необходимость установления добрых отношений между государствами, добавил Нарышкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных