Нарышкин не исключил установления добрых отношений между Россией и Западом
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин счел возможным установление добрых отношений между Москвой и странами Запада. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
«Я не считаю, что они невозможны. Но путь к установлению таких добрых отношений очень долгий и он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны», — сказал Нарышкин, отметив, что первым «скромным» шагом в этом направлении стал саммит лидеров России и США в Женеве. «Нельзя его переоценивать, но и недооценивать тоже нельзя», – добавил он.
По словам главы СВР, отношения Москвы и Вашингтона являются «заложником» внутриполитической борьбы в США. Он также заметил, что между разведывательными службами России и Запада «очень хорошее взаимодействие», в том числе по линии борьбы с международным терроризмом. Это еще раз подтверждает объективную необходимость установления добрых отношений между государствами, добавил Нарышкин.