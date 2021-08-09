Лукашенко назвал условие признания Крыма Белоруссией
Белоруссия признает Крым частью России тогда, когда на полуостров начнет поставлять продукцию своего бизнеса «последний российский олигарх». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в рамках «Большого разговора» с журналистами и представителями общественности. Трансляция велась на YouTube-канале «БелТА».
«Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», – заявил Лукашенко.
«Украина вон, видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное. Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым". Так вы ж закрыли пространство! Я через Украину не могу полететь. Безумцы», – сказал Лукашенко, отметив, что сейчас белорусско-украинские отношения находятся в самой низкой точке за всю историю.
Лукашенко еще в марте 2014 г. заявил, что Крым — это «фактически Россия», однако от официального признания воздержался. 1 июня президент Белоруссии заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос открытия авиасообщения между республикой и Крымом. Это заявление было сделано на фоне скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая и задержанием летевшего на нем экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. После этого страны Евросоюза и Украина закрыли свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний, а в ЕС рекомендовали перевозчикам обходить страну.
В то же время глава белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что перевозчик не станет выполнять полеты в Крым до официального признания Минском российской принадлежности полуострова.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 г. («за» проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно). 18 марта власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении в ее состав. В то же время на территории Крыма сейчас не работает большинство крупных российских компаний, в том числе государственных. Там официально не работает РЖД, сервисы «Яндекса», Сбербанк и другие крупные банки.
На данный момент нахождение Крыма в составе России признают Венесуэла, КНДР, Куба и Сирия. Афганистан и Киргизия признали результаты референдума, однако так и не сделали заявлений о признании полуострова российским. Подавляющее большинство стран-членов ООН вхождение Крыма в состав России не признали.