Лукашенко назвал условие признания Крыма Белоруссией

Лукашенко еще в марте 2014 г. заявил, что Крым — это «фактически Россия», однако от официального признания воздержался. 1 июня президент Белоруссии заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос открытия авиасообщения между республикой и Крымом. Это заявление было сделано на фоне скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая и задержанием летевшего на нем экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. После этого страны Евросоюза и Украина закрыли свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний, а в ЕС рекомендовали перевозчикам обходить страну.