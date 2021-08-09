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Лукашенко назвал условие признания Крыма Белоруссией

Ведомости

Белоруссия признает Крым частью России тогда, когда на полуостров начнет поставлять продукцию своего бизнеса «последний российский олигарх». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в рамках «Большого разговора» с журналистами и представителями общественности. Трансляция велась на YouTube-канале «БелТА».

«Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет»,  – заявил Лукашенко.

«Украина вон, видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное. Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым". Так вы ж закрыли пространство! Я через Украину не могу полететь. Безумцы», – сказал Лукашенко, отметив, что сейчас белорусско-украинские отношения находятся в самой низкой точке за всю историю.

Лукашенко еще в марте 2014 г. заявил, что Крым — это «фактически Россия», однако от официального признания воздержался. 1 июня президент Белоруссии заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопрос открытия авиасообщения между республикой и Крымом. Это заявление было сделано на фоне скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая и задержанием летевшего на нем экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. После этого страны Евросоюза и Украина закрыли свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний, а в ЕС рекомендовали перевозчикам обходить страну.

В то же время глава белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что перевозчик не станет выполнять полеты в Крым до официального признания Минском российской принадлежности полуострова.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 г. («за» проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно). 18 марта власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении в ее состав. В то же время на территории Крыма сейчас не работает большинство крупных российских компаний, в том числе государственных. Там официально не работает РЖД, сервисы «Яндекса», Сбербанк и другие крупные банки.

На данный момент нахождение Крыма в составе России признают Венесуэла, КНДР, Куба и Сирия. Афганистан и Киргизия признали результаты референдума, однако так и не сделали заявлений о признании полуострова российским. Подавляющее большинство стран-членов ООН вхождение Крыма в состав России не признали.

Ранее по теме: «Белавиа» не станет летать в Крым, пока Минск не признает его российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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