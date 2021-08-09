Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставке С-400

«Мы ведем диалог с Россией, чтобы С-400 были поставлены в Беларусь. Перед президентом России Владимиром Путиным поставлен вопрос, чтобы приобрести их по сводной цене, в кредит. Хотя и С-300 — хорошие комплексы, родные, и мы научились их модернизировать, восстанавливать. Однако С-400 у нас вызывает большой интерес. Уверен, что мы эти комплексы получим», — сказал Лукашенко.