Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставке С-400
Белоруссия ведет переговоры с Россией по вопросу поставки зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил президент республики Александр Лукашенко, слова которого передает агентство «БелТА».
«Мы ведем диалог с Россией, чтобы С-400 были поставлены в Беларусь. Перед президентом России Владимиром Путиным поставлен вопрос, чтобы приобрести их по сводной цене, в кредит. Хотя и С-300 — хорошие комплексы, родные, и мы научились их модернизировать, восстанавливать. Однако С-400 у нас вызывает большой интерес. Уверен, что мы эти комплексы получим», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, финансирование поставок С-400 может быть осуществлено за счет сэкономленных при реализации проекта БелАЭС средств.
С-400 «Триумф» производства АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей" стоит на вооружении России и ряда стран, среди которых Китай и Турция. В 2021 г. должны начаться поставки по контракту в Индию.
С-400 предназначен для поражения баллистических, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.