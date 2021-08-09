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Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по поставке С-400

Ведомости

Белоруссия ведет переговоры с Россией по вопросу поставки зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил президент республики Александр Лукашенко, слова которого передает агентство «БелТА».

«Мы ведем диалог с Россией, чтобы С-400 были поставлены в Беларусь. Перед президентом России Владимиром Путиным поставлен вопрос, чтобы приобрести их по сводной цене, в кредит. Хотя и С-300 — хорошие комплексы, родные, и мы научились их модернизировать, восстанавливать. Однако С-400 у нас вызывает большой интерес. Уверен, что мы эти комплексы получим», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, финансирование поставок С-400 может быть осуществлено за счет сэкономленных при реализации проекта БелАЭС средств.

С-400 «Триумф» производства АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей" стоит на вооружении России и ряда стран, среди которых Китай и Турция. В 2021 г. должны начаться поставки по контракту в Индию.

С-400 предназначен для поражения баллистических, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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