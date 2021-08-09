ВС признал законным отказ ЦИК в допуске Грудинина к выборам в Госдуму
Верховный суд России отклонил жалобу директора ЗАО «Совхоз имени В. И. Ленина» Павла Грудинина на отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) допустить его к выборам в Госдуму, сообщает ТАСС.
«Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения», – огласил постановление судья.
В июле ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, исключив из него Грудинина. Данное решение ЦИК обосновал данными, предоставленными Генпрокуратурой. В них указано, что Грудинин владеет 16 667 акциями компании Bontro LTD (Белиз).
В надзорное ведомство ЦИК обратился после того, как в комиссию поступило письмо бывшей супруги Грудинина. Она указала, что у предпринимателя есть иностранный офшор, информацию о котором он не отразил при выдвижении в Госдуму. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов позже заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд на данное решение ЦИК. По его словам, КПРФ готова обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если Верховный суд не встанет на сторону партии.