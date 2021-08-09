ВС признал законным отказ ЦИК в допуске Грудинина к выборам в Госдуму

В надзорное ведомство ЦИК обратился после того, как в комиссию поступило письмо бывшей супруги Грудинина. Она указала, что у предпринимателя есть иностранный офшор, информацию о котором он не отразил при выдвижении в Госдуму. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов позже заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд на данное решение ЦИК. По его словам, КПРФ готова обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если Верховный суд не встанет на сторону партии.