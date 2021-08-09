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ВС признал законным отказ ЦИК в допуске Грудинина к выборам в Госдуму

Ведомости

Верховный суд России отклонил жалобу директора ЗАО «Совхоз имени В. И. Ленина» Павла Грудинина на отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) допустить его к выборам в Госдуму, сообщает ТАСС.

«Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения», – огласил постановление судья.

В июле ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, исключив из него Грудинина. Данное решение ЦИК обосновал данными, предоставленными Генпрокуратурой. В них указано, что Грудинин владеет 16 667 акциями компании Bontro LTD (Белиз).

В надзорное ведомство ЦИК обратился после того, как в комиссию поступило письмо бывшей супруги Грудинина. Она указала, что у предпринимателя есть иностранный офшор, информацию о котором он не отразил при выдвижении в Госдуму. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов позже заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд на данное решение ЦИК. По его словам, КПРФ готова обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если Верховный суд не встанет на сторону партии.

Ранее по теме: КПРФ обжалует решение ЦИК об исключении Грудинина из списка кандидатов на думские выборы
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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