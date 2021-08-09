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Посол России оценил перспективы взаимодействия с США после новых санкций

Ведомости

Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал новые санкции США как противоречащие «духу Женевы» и усилиям по стабилизации отношений Москвы и Вашингтона, передает «РИА Новости».

«Считаем такой подход неприемлемым и в корне противоречащим "духу Женевы", а также усилиям по стабилизации отношений двух стран. Наоборот – подобными действиями Вашингтон все больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия», — сказал Антонов журналистам.

9 августа американский госдепартамент объявил о введении новых ограничительных мер против трех российских компаний. Причина введения санкций, как утверждают в Вашингтоне, — нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Так, под ограничения попали АО «НПП «Пульсар» (крупнейший разработчик российской полупроводниковой электроники), ООО «Азия-Инвест» (поставщик оборудования, приборов и нефтехимической продукции на предприятия Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении) и авиакомпания Charter Green Light Moscow, которая занимается организацией международных и внутрироссийских чартерных рейсов.

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Ранее по теме: США ввели новые санкции против трех компаний из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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