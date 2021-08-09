Посол России оценил перспективы взаимодействия с США после новых санкций

9 августа американский госдепартамент объявил о введении новых ограничительных мер против трех российских компаний. Причина введения санкций, как утверждают в Вашингтоне, — нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Так, под ограничения попали АО «НПП «Пульсар» (крупнейший разработчик российской полупроводниковой электроники), ООО «Азия-Инвест» (поставщик оборудования, приборов и нефтехимической продукции на предприятия Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении) и авиакомпания Charter Green Light Moscow, которая занимается организацией международных и внутрироссийских чартерных рейсов.