Лавров рассказал о намерении Запада дискредитировать выборы в Госдуму
Западные страны готовят почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению выборы в Госдуму в сентябре этого года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает «РИА Новости».
«К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего, среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов», — сказал Лавров на открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».
В качестве примера глава российского внешнеполитического ведомства привел отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму. Свои действия в организации 5 августа объяснили введенными властями РФ ограничениями: из ранее сделанного Россией заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация. По словам главы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей».
«Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», — отметил российский министр.
«Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры», — добавил он.
Выборы в Госдуму состоятся в период с 17 по 19 сентября.