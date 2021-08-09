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Лавров рассказал о намерении Запада дискредитировать выборы в Госдуму

Ведомости

Западные страны готовят почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению выборы в Госдуму в сентябре этого года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает «РИА Новости».

«К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего, среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов», — сказал Лавров на открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

В качестве примера глава российского внешнеполитического ведомства привел отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму. Свои действия в организации 5 августа объяснили введенными властями РФ ограничениями: из ранее сделанного Россией заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация. По словам главы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей».

«Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», — отметил российский министр.

«Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры», — добавил он.

Выборы в Госдуму состоятся в период с 17 по 19 сентября.

Ранее по теме: ВС признал законным отказ ЦИК в допуске Грудинина к выборам в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных