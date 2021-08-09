Лавров рассказал о намерении Запада дискредитировать выборы в Госдуму

В качестве примера глава российского внешнеполитического ведомства привел отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму. Свои действия в организации 5 августа объяснили введенными властями РФ ограничениями: из ранее сделанного Россией заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация. По словам главы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей».