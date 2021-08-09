Канада ввела секторальные санкции против Белоруссии

«Меры окажут дальнейшее давление на руководство Белоруссии и направят белорусскому народу четкий сигнал о том, что Канада продолжает поддерживать его», — считают в канадском внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что санкции против Минска введены в связи с тем, что белорусский «режим отказался от конструктивного диалога» с оппозицией и обществом и уже год продолжает «насилие в отношении протестующих, активистов и журналистов».