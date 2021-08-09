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Канада ввела секторальные санкции против Белоруссии

Ведомости

Правительство Канады в годовщину начала массовых протестов в Белоруссии и в связи с политической обстановкой в ней ввело санкции против финансового, энергетического и химического секторов экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба канадского МИДа.

«Новые меры сводят к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам. Целевые сектора включают переводные ценные бумаги и инструменты денежного рынка, долговое финансирование, страхование и перестрахование, нефтепродукты и продукты хлорида калия», — говорится в сообщении. В МИД Канады пояснили, что эти меры «принимаются в знак солидарности с действиями международных партнеров» — США и Великобритании, которые ранее сегодня также ввели ряд санкций против Белоруссии.

«Меры окажут дальнейшее давление на руководство Белоруссии и направят белорусскому народу четкий сигнал о том, что Канада продолжает поддерживать его», — считают в канадском внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что санкции против Минска введены в связи с тем, что белорусский «режим отказался от конструктивного диалога» с оппозицией и обществом и уже год продолжает «насилие в отношении протестующих, активистов и журналистов». 

К 9 августа, до сегодняшних санкций, Канада уже наложила ограничения на 72 белорусских должностных лица и пять юридических лиц. Детали вновь введенных Оттавой санкций пока не раскрываются.

Ранее сегодня новые санкции против Белоруссии ввели США. Под ограничения попали, в частности, компания «Беларуськалий» — один из крупнейших в Европе производитель калийных удобрений и одно из ключевых предприятий страны, Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также еще 15 компаний, которые принадлежат «связанным» с президентом страны Александром Лукашенко бизнесменам, сами эти бизнесмены и Абсолютбанк.

Также сегодня в связи с годовщиной начала белорусских протестов санкции против Белоруссии ввела Великобритания. Ограничения Лондона коснулись поставок ряда производимых в стране товаров, включая калий и нефтепродукты. Британские власти также ввели санкции против российского бизнесмена Михаила Гуцериева под предлогом того, что он связан с Лукашенко. Похожие ограничения в июне ввел против него по этому поводу ЕС.

21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявили новый крупный пакет санкций против Белоруссии, который включал 78 физических и юридических лиц.  Под ограничения попали автопроизводители «МАЗ» и «БелАЗ», компания Logex, «Новая нефтяная компания», экспортная компания «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Санкции коснулись ряда белорусских чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. Под ограничения попал и ведущий бизнес с Белоруссией российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.

Одним из поводов для июньских ограничений стала вынужденная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в мае и последующий арест бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. В целом ограничения начиная с прошлого года вводятся в связи с результатами президентских выборов в Белоруссии 2020 г., на которых официально победил Лукашенко, и последовавших за ними протестами, которые длились несколько месяцев.

Ранее по теме: США ввели санкции против «Беларуськалия» и Олимпийского комитета Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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