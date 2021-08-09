Канада ввела секторальные санкции против Белоруссии
Правительство Канады в годовщину начала массовых протестов в Белоруссии и в связи с политической обстановкой в ней ввело санкции против финансового, энергетического и химического секторов экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба канадского МИДа.
«Новые меры сводят к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам. Целевые сектора включают переводные ценные бумаги и инструменты денежного рынка, долговое финансирование, страхование и перестрахование, нефтепродукты и продукты хлорида калия», — говорится в сообщении. В МИД Канады пояснили, что эти меры «принимаются в знак солидарности с действиями международных партнеров» — США и Великобритании, которые ранее сегодня также ввели ряд санкций против Белоруссии.
«Меры окажут дальнейшее давление на руководство Белоруссии и направят белорусскому народу четкий сигнал о том, что Канада продолжает поддерживать его», — считают в канадском внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что санкции против Минска введены в связи с тем, что белорусский «режим отказался от конструктивного диалога» с оппозицией и обществом и уже год продолжает «насилие в отношении протестующих, активистов и журналистов».
К 9 августа, до сегодняшних санкций, Канада уже наложила ограничения на 72 белорусских должностных лица и пять юридических лиц. Детали вновь введенных Оттавой санкций пока не раскрываются.
Ранее сегодня новые санкции против Белоруссии ввели США. Под ограничения попали, в частности, компания «Беларуськалий» — один из крупнейших в Европе производитель калийных удобрений и одно из ключевых предприятий страны, Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также еще 15 компаний, которые принадлежат «связанным» с президентом страны Александром Лукашенко бизнесменам, сами эти бизнесмены и Абсолютбанк.
Также сегодня в связи с годовщиной начала белорусских протестов санкции против Белоруссии ввела Великобритания. Ограничения Лондона коснулись поставок ряда производимых в стране товаров, включая калий и нефтепродукты. Британские власти также ввели санкции против российского бизнесмена Михаила Гуцериева под предлогом того, что он связан с Лукашенко. Похожие ограничения в июне ввел против него по этому поводу ЕС.
21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявили новый крупный пакет санкций против Белоруссии, который включал 78 физических и юридических лиц. Под ограничения попали автопроизводители «МАЗ» и «БелАЗ», компания Logex, «Новая нефтяная компания», экспортная компания «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Санкции коснулись ряда белорусских чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. Под ограничения попал и ведущий бизнес с Белоруссией российский бизнесмен Михаил Гуцериев.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.
Одним из поводов для июньских ограничений стала вынужденная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в мае и последующий арест бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. В целом ограничения начиная с прошлого года вводятся в связи с результатами президентских выборов в Белоруссии 2020 г., на которых официально победил Лукашенко, и последовавших за ними протестами, которые длились несколько месяцев.