Россия закрыла въезд ряду граждан Великобритании в ответ на санкции
Россия закрывает въезд ряду граждан Великобритании в ответ на санкции Лондона против российских граждан, в том числе действующих и бывших чеченских силовиков, сообщили в пресс-службе МИД России.
В ведомстве пояснили, что ранее Лондон ввел санкции против ряда российских граждан «из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике». «Российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Там добавили, что ограничения против британских граждан вводятся на основе принципа взаимности. Имена попавших под ограничения не называются.
В МИД России также назвали предлоги для введения британским правительством санкций против россиян «надуманными» и «абсурдными», а также попыткой давления на российские правоохранительные органы и вмешательством во внутренние дела.
В начале декабря 2020 г. правительство Великобритании ввело персональные санкции в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Ограничения также коснулись специального отряда быстрого реагирования «Терек». Британские власти считают их виновными в пытках и других нарушениях прав человека в Чечне. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов.