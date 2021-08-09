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Россия закрыла въезд ряду граждан Великобритании в ответ на санкции

Ведомости

Россия закрывает въезд ряду граждан Великобритании в ответ на санкции Лондона против российских граждан, в том числе действующих и бывших чеченских силовиков, сообщили в пресс-службе МИД России.

В ведомстве пояснили, что ранее Лондон ввел санкции против ряда российских граждан «из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике». «Российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там добавили, что ограничения против британских граждан вводятся на основе принципа взаимности. Имена попавших под ограничения не называются.

В МИД России также назвали предлоги для введения британским правительством санкций против россиян «надуманными» и «абсурдными», а также попыткой давления на российские правоохранительные органы и вмешательством во внутренние дела.

В начале декабря 2020 г. правительство Великобритании ввело персональные санкции в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Ограничения также коснулись специального отряда быстрого реагирования «Терек». Британские власти считают их виновными в пытках и других нарушениях прав человека в Чечне. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

Ранее по теме: МИД России прокомментировал введенные Великобританией антироссийские санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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