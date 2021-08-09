МИД обвинил Японию в попустительстве при акциях протеста у посольства РФ в Токио
Акция протеста у ворот посольства России в Токио по случаю годовщины вступления СССР в войну против Японии прошла при попустительстве властей Японии, что говорит о нежелании этой страны «извлечь уроки» из истории, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.
«9 августа у ворот посольства Российской Федерации в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», — говорится в комментарии, текст которого опубликован на сайте ведомства.
Лахонин напомнил, что СССР вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 г. в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя в связи с этим международными обязательствами. Такой шаг был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г. и Уставе ООН.
«Серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны», — добавил Лахонин.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.