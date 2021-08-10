МИД оценил назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2»

21 июля МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2», пролегающего в обход Украины. В частности, в документе заявлено о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет, для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, в соглашении сказано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях.