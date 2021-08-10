МИД оценил назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2»
США неоднократно делали заявления, которые на практике реализованы не были, поэтому власти России будут исходить только из реализованных шагов Вашингтона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live», комментируя возможное назначение Амоса Хохштейна спецпосланником США по вопросам, связанным с газопроводом «Северный поток — 2».
«Мы все-таки исходим из практических, реализованных на практике шагов. Было много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли. Поэтому будем исходить из практических шагов американской стороны», — сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что Москва никогда не «закрывала дверь для диалога». Более того, на конструктивные шаги других стран российские власти отвечали так же конструктивно, резюмировала она.
Вчера издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника Амоса Хохштейна посланником Госдепартамента по вопросам энергетики, ответственным за реализацию американо-германской сделки, позволяющей достроить газопровод «Северный поток — 2». Издание упомянуло, что этот чиновник ранее выступал против проекта. Уточнялось, что данное назначение не потребует утверждения сенатом.
21 июля МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2», пролегающего в обход Украины. В частности, в документе заявлено о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет, для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, в соглашении сказано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях.
«Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. 11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что строительные работы по второй нитке трубопровода готовы на 98%.