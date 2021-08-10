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МИД оценил назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2»

Ведомости

США неоднократно делали заявления, которые на практике реализованы не были, поэтому власти России будут исходить только из реализованных шагов Вашингтона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live», комментируя возможное назначение Амоса Хохштейна спецпосланником США по вопросам, связанным с газопроводом «Северный поток — 2».

«Мы все-таки исходим из практических, реализованных на практике шагов. Было много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли. Поэтому будем исходить из практических шагов американской стороны», — сказала она.

Представитель МИД подчеркнула, что Москва никогда не «закрывала дверь для диалога». Более того, на конструктивные шаги других стран российские власти отвечали так же конструктивно, резюмировала она.

Вчера издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника Амоса Хохштейна посланником Госдепартамента по вопросам энергетики, ответственным за реализацию американо-германской сделки, позволяющей достроить газопровод «Северный поток — 2». Издание упомянуло, что этот чиновник ранее выступал против проекта. Уточнялось, что данное назначение не потребует утверждения сенатом. 

21 июля МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2», пролегающего в обход Украины. В частности, в документе заявлено о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет, для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, в соглашении сказано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях.

«Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. 11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что строительные работы по второй нитке трубопровода готовы на 98%.

Ранее по теме: Посол России назвал срок завершения строительства «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных