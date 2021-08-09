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Посол России назвал срок завершения строительства «Северного потока – 2»

Ведомости

Строительство газопровода «Северный поток – 2» закончится через несколько недель, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете «Известия».

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», — заявил Нечаев. Он отметил, что совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» не является юридически обязывающим документом для двух стран. Для России, которая не участвовала в его подготовке, — тем более.

В совместном заявлении США и Германии частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд. 

«Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. 11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что строительные работы по второй нитке трубопровода готовы на 98%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных