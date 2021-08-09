Посол России назвал срок завершения строительства «Северного потока – 2»
Строительство газопровода «Северный поток – 2» закончится через несколько недель, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете «Известия».
«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», — заявил Нечаев. Он отметил, что совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» не является юридически обязывающим документом для двух стран. Для России, которая не участвовала в его подготовке, — тем более.
В совместном заявлении США и Германии частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.
«Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. 11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что строительные работы по второй нитке трубопровода готовы на 98%.