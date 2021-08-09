Посол России назвал срок завершения строительства «Северного потока – 2»

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», — заявил Нечаев. Он отметил, что совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» не является юридически обязывающим документом для двух стран. Для России, которая не участвовала в его подготовке, — тем более.