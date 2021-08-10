Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены между Литвой и Белоруссией
Строительство стены на границы Литвы и Белоруссии не будет финансироваться из бюджета Евросоюза (ЕС), заявил журналистам представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе.
«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — сказал он (цитата по ТАСС). Представитель ЕК пояснил, что средства, выделяемые на улучшение охраны Литвы, должны быть направлены на создание интегрированной системы контроля границы.
При этом Янц пояснил, что ЕК не отрицает эффективности стены в конкретный момент времени. Комиссия не выступает против нее, но и не станет финансировать «создание барьеров».
О строительстве стены с Белоруссией премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила еще 7 июля. 9 июля стало известно о начале реализации проекта. 2 августа замначальника службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис уточнил, что стена из металлической сварной стержневой сетки, по верху которой будет натянута концертина, будет четыре метра в высоту и 508 км в длину. По предварительным подсчетам, строительство займет от одного до двух лет, на нее уйдет примерно 152,5 млн евро.
Таким образом Литва хочет защититься от мигрантов, которые едут в страну со стороны Белоруссии. С начала года нелегально границу между странами пересекли более 4000 человек — в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном это уроженцы Ближнего Востока и Северной Африки. Литовские власти заявили также о наличии среди нелегалов россиян, однако российское Министерство иностранных дел (МИД) опровергло эти сведения. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил Минск в том, что тот намеренно пропускает нелегалов, ведя «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов, заявил, что из-за санкций европейских стран у республики нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.