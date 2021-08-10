Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены между Литвой и Белоруссией

Таким образом Литва хочет защититься от мигрантов, которые едут в страну со стороны Белоруссии. С начала года нелегально границу между странами пересекли более 4000 человек — в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном это уроженцы Ближнего Востока и Северной Африки. Литовские власти заявили также о наличии среди нелегалов россиян, однако российское Министерство иностранных дел (МИД) опровергло эти сведения. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил Минск в том, что тот намеренно пропускает нелегалов, ведя «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов, заявил, что из-за санкций европейских стран у республики нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.