Армия в первом полугодии получила более 200 единиц вооружений и техники

«Такой должен быть уровень современности на 1 января 2022 года. Здесь предстоит сделать еще немало. Тот задел, который сделан, он позволяет быть уверенными в том, что основные задачи будут выполнены. Как и в прошлом году, мы выполним государственный оборонный заказ – промышленность выполнит — в объеме не ниже 99%, как это было в прошлом и позапрошлом годах», — подчеркнул министр.