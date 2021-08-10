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Армия в первом полугодии получила более 200 единиц вооружений и техники

Ведомости

Российские вооруженные силы в первом полугодии 2021 г. получили свыше 200 единиц вооружения и техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

«Вооружённые силы получили свыше двухсот единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолёты МиГ-35С, вертолёты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", 9 боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон"», — рассказал министр, слова которого передает пресс-служба военного ведомства.

В частности, по словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, сухопутные войска и ВДВ за шесть месяцев текущего года получили около 140 единиц новой и отремонтированной бронетехники, а в Воздушно-космические силы за это время поставили порядка 30 самолетов и вертолетов.

«В интересах ВКС поставлены 2 новых и 3 отремонтированных самолета, 8 новых и 14 прошедших ремонт вертолетов», — сказал он.

В свою очередь, как отметил Криворучко, ВМФ России получат в 2021 г. три новые атомные подводные лодки и одну дизель-электрическую, а также шесть боевых кораблей. По его словам, ВМФ России также в течение года получит четыре серийных многофункциональных истребителя пятого поколения СУ-57, 15 межконтинентальных баллистических ракет, три береговых ракетных комплекса «Бастион» и семь зенитно-ракетных комплексов и систем.

Показатель современности вооружений в российской армии к концу года должен достигнуть 71,9%, отметил Сергей Шойгу.

«Такой должен быть уровень современности на 1 января 2022 года. Здесь предстоит сделать еще немало. Тот задел, который сделан, он позволяет быть уверенными в том, что основные задачи будут выполнены. Как и в прошлом году, мы выполним государственный оборонный заказ – промышленность выполнит — в объеме не ниже 99%, как это было в прошлом и позапрошлом годах», — подчеркнул министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля современных образцов вооружения и техники в войсках России к середине декабря 2020 г. составляла более 70%, к 2024 г. этот показатель должен достичь 75,9%.

Ранее по теме: В Минобороны анонсировали поступление в войска танков «Армата» до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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