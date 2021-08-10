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МИД Украины выразил протест из-за слов Лукашенко о признании Крыма

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева и выразило решительный протест в связи со вчерашними высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно сроков признания этой страной Крыма как российской территории. Об этом сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Белоруссии по соблюдению норм и принципов международного права», — заявили в МИДе.

Также Украина запросила разъяснения слов Лукашенко о готовности Минска впустить в республику представителей ЛНР для допроса Романа Протасевича — экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. В Киеве уточнили, что ранее МИД Белоруссии этот факт отрицал. 

Украинский МИД назвал «безответственной и далекой от реалий пропагандой» «риторику» Лукашенко о том, что Киев переправляет оружие и готовит боевиков для совершения военных действий в Белоруссии.

Накануне Лукашенко провел «Большой разговор» с журналистами и представителями общественности, где заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что Крым — фактически российская территория, белорусский президент сказал еще в 2014 г. Также в ходе вчерашней пресс-конференции Лукашенко заявил, что сейчас белорусско-украинские отношения находятся в самой низкой точке за всю историю.

Ранее по теме: Лукашенко назвал условие признания Крыма Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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