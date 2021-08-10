МИД Украины выразил протест из-за слов Лукашенко о признании Крыма

Накануне Лукашенко провел «Большой разговор» с журналистами и представителями общественности, где заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что Крым — фактически российская территория, белорусский президент сказал еще в 2014 г. Также в ходе вчерашней пресс-конференции Лукашенко заявил, что сейчас белорусско-украинские отношения находятся в самой низкой точке за всю историю.