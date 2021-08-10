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Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку

Ведомости

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о своей отставке после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает NBC News. Свой пост он покинет через 14 дней.

«В свете обстоятельств лучший способ помочь сейчас — это отойти в сторону и позволить правительству вернуться к управлению», — сказал Куомо, пояснив, что скандал вокруг него мешает правительству штата выполнять свои функции.

Его должность займет Кэти Хокул, вице-губернатор штата Нью-Йорк.

В рамках опубликованного на прошлой неделе расследования утверждалось, что Куомо «сексуально преследовал нескольких женщин». После доклада президент США Джо Байден, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и более двух третей сенаторов штата Нью-Йорк призвали Куомо уйти в отставку.

Куомо является 56-м губернатором штата Нью-Йорк, состоит в демократической партии. Ранее он занимал должность министра жилищного строительства и городского развития США (1997—2001), затем — генерального прокурора Нью-Йорка (2007—2010). Должность губернатора он занимает с 1 января 2011 года.

Ранее по теме: Губернатора Нью-Йорка заподозрили в сокрытии данных о смертях от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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