Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о своей отставке после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает NBC News. Свой пост он покинет через 14 дней.
«В свете обстоятельств лучший способ помочь сейчас — это отойти в сторону и позволить правительству вернуться к управлению», — сказал Куомо, пояснив, что скандал вокруг него мешает правительству штата выполнять свои функции.
Его должность займет Кэти Хокул, вице-губернатор штата Нью-Йорк.
В рамках опубликованного на прошлой неделе расследования утверждалось, что Куомо «сексуально преследовал нескольких женщин». После доклада президент США Джо Байден, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и более двух третей сенаторов штата Нью-Йорк призвали Куомо уйти в отставку.
Куомо является 56-м губернатором штата Нью-Йорк, состоит в демократической партии. Ранее он занимал должность министра жилищного строительства и городского развития США (1997—2001), затем — генерального прокурора Нью-Йорка (2007—2010). Должность губернатора он занимает с 1 января 2011 года.