Блинкен назначил Хохштейна старшим советником Госдепа по энергетике
Амос Хохштейн назначен старшим советником Госдепа по энергетической безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
«Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником [Госдепартамента] по энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и реализации комплексной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности», — написал Блинкен в своем Twitter.
I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021
Во вторник издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника Амоса Хохштейна посланником госдепартамента по вопросам энергетики, ответственным за реализацию американо-германской сделки, позволяющей достроить газопровод «Северный поток — 2». Издание упомянуло, что этот чиновник ранее выступал против проекта. Уточнялось, что данное назначение не потребует утверждения сенатом.
21 июля МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2», пролегающего в обход Украины. В документе заявлено о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет. Германия для этого «обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, в соглашении сказано, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях.
«Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. 11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительные работы по второй нитке трубопровода завершены на 98%.