Зеленский утвердил изъятие всех земель у владельцев в 50 м от границы

Как заявил в том же месяце «РБК Украина» глава Госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко, за это время вдоль сухопутной границы с Россией (общая длина — более 1,9 тыс. км) вырыт 400-км противотанковый ров, установлены 100 км забора и натянуто 70 км колючей проволоки. Планируется строительство специальных башен с тепловизорами. Работы завершены главным образом в Харьковской области, на границе с российской Белгородчиной. В Сумской области Украины работы еще не начинались. О каких-либо подготовительных мероприятиях по строительству стены в Черниговской области не сообщалось. Закончить «Европейский вал» планируется в 2025 г. Его стоимость оценивается в 2 млрд гривен (5,4 млрд руб.) — в два раза ниже изначальной оценки в 4 млрд гривен.