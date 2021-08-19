Зеленский утвердил изъятие всех земель у владельцев в 50 м от границы
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об отчуждении приграничных земель — участков шириной 30–50 м вдоль линии госграницы. Документ опубликован на сайте Офиса главы украинского государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021-го "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы"», — говорится в документе. Речь идет об инвентаризации и обеспечении отчуждения земельных участков шириной от 30 до 50 м вдоль сухопутных и водных границ, в том числе украинских берегов пограничных рек и других водоемов.
Это решение имеет целью привести «в боевое соответствие» государственную границу Украины, как было заявлено Зеленским в июне. В то же время в мае ФСБ сообщила «РИА Новости», что украинская сторона «почти перестала» строить стену, так называемый «Европейский вал» на границе с Россией, работы над которой начала в 2014 г.
Как заявил в том же месяце «РБК Украина» глава Госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко, за это время вдоль сухопутной границы с Россией (общая длина — более 1,9 тыс. км) вырыт 400-км противотанковый ров, установлены 100 км забора и натянуто 70 км колючей проволоки. Планируется строительство специальных башен с тепловизорами. Работы завершены главным образом в Харьковской области, на границе с российской Белгородчиной. В Сумской области Украины работы еще не начинались. О каких-либо подготовительных мероприятиях по строительству стены в Черниговской области не сообщалось. Закончить «Европейский вал» планируется в 2025 г. Его стоимость оценивается в 2 млрд гривен (5,4 млрд руб.) — в два раза ниже изначальной оценки в 4 млрд гривен.
В феврале правительство Украины внесло изменения в Стратегию интегрированного управления границами страны. Согласно документу, Киев планирует вернуть контроль над государственной границей с Россией в районах, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) к 2025 г. Целью этих изменений называется приведение документа в соответствие со Стратегией национальной безопасности Украины, которая подразумевает евроатлантическую и европейскую интеграцию страны и, соответственно, способность охраны внешних границ ЕС.