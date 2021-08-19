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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. В числе прочего, стороны обсудили ситуацию в Афганистане, где ранее к власти пришла запрещенная в России террористическая организация «Талибан».

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти Движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач. Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности», — сообщили в Кремле.

Другими темами телефонного разговора лидеров России и Франции стали ситуация вокруг иранской ядерной программы и процесс реализации договоренностей по Нагорному Карабаху между Россией, Азербайджаном и Арменией. В контексте первой темы Путин и Макрон высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения совместного всеобъемлющего плана действий. Помимо этого, стороны обсудили урегулирование кризиса на юго-востоке Украины.

«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», — отметили в Кремле.

Главы государств также обсудили ряд других региональных вопросов, касающихся в том числе Африканского континента, а также договорились о продолжении личных контактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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