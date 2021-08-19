Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти Движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач. Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности», — сообщили в Кремле.