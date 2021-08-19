CNN сообщил о подготовке в России новых испытаний ракеты «Буревестник»

Президент России Владимир Путин рассказал о ракете «Буревестник» в послании к Федеральному собранию в марте 2018 г. Тогда глава государства отмечал, что новое оружие представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету, которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Путин подчеркивал, что она неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.