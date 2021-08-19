Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

CNN сообщил о подготовке в России новых испытаний ракеты «Буревестник»

Ведомости

Россия готовится провести новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной установкой «Буревестник», сообщает CNN со ссылкой на спутниковые фотографии компании Capella Space.

«Новые спутниковые снимки, полученные CNN, показывают, что Россия, возможно, готовит еще одно испытание своей крылатой ракеты с ядерным двигателем, известной как "Skyfall" (кодовое обозначение НАТО ракеты "Буревестник". — Ред.)», — сообщает телеканал.

Сделанные 16 августа фотографии, по словам экспертов из Института международных исследований Миддлбери, дают «убедительные признаки того, что Россия готовилась к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой». Утверждается, что снимки сделаны на полигоне Панково, который находится на Новой Земле.

Президент России Владимир Путин рассказал о ракете «Буревестник» в послании к Федеральному собранию в марте 2018 г. Тогда глава государства отмечал, что новое оружие представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету, которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Путин подчеркивал, что она неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.

Ранее по теме: Разработка новых стратегических вооружений стоила не более 200 млрд рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных