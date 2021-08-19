CNN сообщил о подготовке в России новых испытаний ракеты «Буревестник»
Россия готовится провести новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной установкой «Буревестник», сообщает CNN со ссылкой на спутниковые фотографии компании Capella Space.
«Новые спутниковые снимки, полученные CNN, показывают, что Россия, возможно, готовит еще одно испытание своей крылатой ракеты с ядерным двигателем, известной как "Skyfall" (кодовое обозначение НАТО ракеты "Буревестник". — Ред.)», — сообщает телеканал.
Сделанные 16 августа фотографии, по словам экспертов из Института международных исследований Миддлбери, дают «убедительные признаки того, что Россия готовилась к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой». Утверждается, что снимки сделаны на полигоне Панково, который находится на Новой Земле.
Президент России Владимир Путин рассказал о ракете «Буревестник» в послании к Федеральному собранию в марте 2018 г. Тогда глава государства отмечал, что новое оружие представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету, которая несет ядерную боевую часть, имеет неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Путин подчеркивал, что она неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.