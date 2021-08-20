МИД Испании опроверг отказ во входе в порт Сеуты кораблям ВМФ России
МИД Испании не отказывал российским кораблям во входе в порт автономного города Сеута. Об этом ТАСС сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.
«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что когда у них [РФ] запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — пояснили в МИД Испании.
В посольстве России в Мадриде «РИА Новости» завили, что российская сторона подала испанской все необходимые для захода в порт документы. В то же время отказ МИД Испании не был ни подтвержден, ни опровергнут. Как сообщили «Интерфаксу» очевидцы, российские корабли встали на якорь в 43 км от побережья Алжира.
Ранее сегодня испанская газета El Confidencial со ссылкой на источники в МИД страны сообщила, что Мадрид проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке. По сведениям издания, российский флот запросил трехдневную стоянку большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» для дозаправки и пополнения запасов продовольствия. Стоянка должна была начаться 18 августа.
Однако МИД Испании не разрешил кораблям зайти в порт. Причиной, по данным источников издания, стало то, что Россия не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.
Остановка в Сеуте могла стать первой с 2016 г., когда Мадрид наложил вето на подобные остановки под давлением НАТО и США, объяснив это тем, что корабли ВМФ России направляются на Ближний Восток для участия в сирийской войне на стороне законного сирийского правительства Башара Асада.