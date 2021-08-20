МИД Испании опроверг отказ во входе в порт Сеуты кораблям ВМФ России

«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что когда у них [РФ] запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — пояснили в МИД Испании.