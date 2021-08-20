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Путин попросил Меркель повлиять на Киев для урегулирования ситуации в Донбассе

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент России заявил о встревоженности тем, что на Украине был принят ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих минским соглашениям. «Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», – подчеркнул Путин.

Он обратил внимание, что канцлер Германии многое сделала, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса, стояла у истоков создания нормандского формата. «Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается», – заметил президент. С начала августа зафиксировано более 1000 случаев нарушения режима прекращения огня, обстрелы населенных пунктов Донбасса ведутся ежедневно, добавил он.

Сегодня в Большом Кремлевском дворце состоялась встреча Путина с Меркель, которая прибыла в Россию с рабочим визитом. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. 22 августа канцлер ФРГ посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее по теме: Путин и Меркель обсудят Украину и Белоруссию в ходе встречи в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных