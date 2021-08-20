Путин попросил Меркель повлиять на Киев для урегулирования ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Президент России заявил о встревоженности тем, что на Украине был принят ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих минским соглашениям. «Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», – подчеркнул Путин.
Он обратил внимание, что канцлер Германии многое сделала, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса, стояла у истоков создания нормандского формата. «Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается», – заметил президент. С начала августа зафиксировано более 1000 случаев нарушения режима прекращения огня, обстрелы населенных пунктов Донбасса ведутся ежедневно, добавил он.
Сегодня в Большом Кремлевском дворце состоялась встреча Путина с Меркель, которая прибыла в Россию с рабочим визитом. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. 22 августа канцлер ФРГ посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.