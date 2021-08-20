Путин попросил Меркель повлиять на Киев для урегулирования ситуации в Донбассе

«Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель, трансляцию вел телеканал «Россия 24».