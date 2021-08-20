Путин исключил влияние политической деятельности на приговор Навальному
Основатель ФБК (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Алексей Навальный осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров», – сказал Путин, отвечая на вопрос немецкого журналиста. Президент отметил, что никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона.
Путин подчеркнул, что все россияне имеют право выражать свое мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах всех уровней, но делать это необходимо в рамках закона. «Мы сделаем все для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в 20 веке. Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства», – резюмировал он.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз – нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».
По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.