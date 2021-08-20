Путин исключил влияние политической деятельности на приговор Навальному

Путин подчеркнул, что все россияне имеют право выражать свое мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах всех уровней, но делать это необходимо в рамках закона. «Мы сделаем все для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в 20 веке. Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства», – резюмировал он.