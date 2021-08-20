США вслед за Британией ввели санкции против сотрудников ФСБ
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и Госдеп США внесли в санкционный список Институт криминалистики ФСБ, а также нескольких его сотрудников, обвинив их в причастности к инциденту с основателем ФБК (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении Минфина США.
В частности, санкции введены в отношении куратора института и начальника Центра специальных технологий ФСБ Владимира Богданова, Станислава Макарова, который, как утверждается в заявлении, является сотрудником ФСБ и токсикологом. Санкции введены и в отношении трех сотрудников Института криминалистики — Константина Кудрявцева, Алексея Александрова и Ивана Осипова, которые якобы причастны к инциденту с Навальным, а также сотрудника ФСБ Владимира Паняева.
Ранее сегодня Великобритания ввела санкции в отношении Александрова, Панаева, Осипова, Богданова, Васильева, Макшакова и Седова. Ограничения были введены из-за «доказательств» причастности данных лиц к делу Навального. Санкции также введены в отношении начальника Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексея Седова.
Под санкционный список попали также Государственный институт экспериментальной военной медицины, Артур Жиров — бывший директор 27-го научного центра и специалист по химическому оружию и директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев.
Санкции подразумевают блокировку всех активов и собственности, которыми владеют вышеуказанные лица на территории США. Санкции также подразумевают запрет на проведение любых операций с гражданами США или на территории Штатов.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Основатель ФБК был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».
По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.