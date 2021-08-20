Байден разрешил вводить новые санкции против «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%. «Газпром» рассчитывает начать прокачку газа по газопроводу не позднее начала ноября. Ранее США заключили соглашение с Германией, в рамках которого они отказались от введения санкций против оператора строительства газопровода и его руководства.