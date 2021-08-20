Байден разрешил вводить новые санкции против «Северного потока — 2»
Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом говорится в заявлении Байдена, которое опубликовано на сайте Белого дома. Заявление предназначается конгрессу, в нем президент США утверждает, что указ направлен на укрепление безопасности Европы, в том числе Украины, а также на противодействие угрозам национальной безопасности и экономике США.
«Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей», — говорится в заявлении.
Указ блокирует собственность и имущество иностранных лиц, которые определит госсекретарь Энтони Блинкен после консультаций с министерством финансов. При этом полномочиями по введению санкций в рамках данного указа наделена министр финансов США Джанет Йеллен.
В свою очередь Блинкен заявил, что санкции будут введены против двух россиян и одного российского судна, связанных со строительством «Северного потока — 2», передает «Прайм» со ссылкой на заявление. Госдеп направил в конгресс отчет, и указанные в нем лица и судно «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц». Имена россиян и название судна не приводятся.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%. «Газпром» рассчитывает начать прокачку газа по газопроводу не позднее начала ноября. Ранее США заключили соглашение с Германией, в рамках которого они отказались от введения санкций против оператора строительства газопровода и его руководства.