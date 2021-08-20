Джонсон допустил возможность работы Лондона с «Талибаном»

Ранее сегодня ситуацию с захватом талибами большей части Афганистана и его столицы прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал контроль «Талибана» над почти всей афганской территорией «реальностью», из которой нужно исходить, не допуская развала Афганистана. По его словам, теперь все будет зависеть от того, выполнит ли движение свои обещания относительно обеспечения безопасности афганских и иностранных граждан, а также посольств других государств. По словам российского лидера, ситуация должна отслеживаться и контролироваться Совбезом ООН.