Джонсон допустил возможность работы Лондона с «Талибаном»
Великобритания может начать работать с «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) по теме долгосрочного решения проблемы Афганистана. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Sky News.
Премьер-министр признал, что для поиска долгосрочного решения в Афганистане Великобритания могла бы работать с «Талибаном» «в случае необходимости» в рамках «прочных» обязательств перед страной. Он также выразил надежду, что талибы «имеют в виду то, что говорят» в своих обещаниях не допустить, чтобы страна стала плацдармом для международного терроризма.
По словам Джонсона, британские ВВС ежедневно эвакуируют из аэропорта Кабула около 1000 человек. Он добавил, что ситуация в воздушной гавани, где в предыдущие дни была паника среди пытающихся покинуть Афганистан, «стабилизируется» и «улучшается». «Как вы понимаете, логистические проблемы огромны», — сказал Джонсон.
Ранее сегодня ситуацию с захватом талибами большей части Афганистана и его столицы прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал контроль «Талибана» над почти всей афганской территорией «реальностью», из которой нужно исходить, не допуская развала Афганистана. По его словам, теперь все будет зависеть от того, выполнит ли движение свои обещания относительно обеспечения безопасности афганских и иностранных граждан, а также посольств других государств. По словам российского лидера, ситуация должна отслеживаться и контролироваться Совбезом ООН.
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, почти все высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.