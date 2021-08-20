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Минфин США назвал попавшие под санкции российские компании и суда

Ведомости

США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», а также судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» из-за их связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», сообщает американский Минфин.

Ограничения коснулись АО «Нобилити» (зарегистрировано в Санкт-Петербурге), с которыми связаны два попавших под ограничения судна, и страховой компании «Константа». Судно снабжения «Иван Сидоренко» транспортировало расходные материалы для строительства газопровода, а «Остап Шеремета» предназначено в том числе для перевозки мобильных буровых установок. Последнее судно построено в 2020 г. на Амурской верфи.

Ранее сегодня президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Указ направлен на укрепление безопасности Европы, в том числе Украины, а также на противодействие угрозам национальной безопасности и экономике США.

Документ блокирует собственность и имущество иностранных лиц, которых должен был определить госсекретарь Энтони Блинкен после консультаций с министерством финансов. Блинкен заявил, что санкции будут введены против двух россиян и одного российского судна, связанных со строительством «Северного потока — 2», но не называл ни имен, ни названий судов.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%. «Газпром» рассчитывает начать прокачку газа по газопроводу не позднее начала ноября. Ранее США заключили соглашение с Германией, в рамках которого они отказались от введения санкций против оператора строительства газопровода и его руководства.

Ранее по теме: Байден разрешил вводить новые санкции против «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных