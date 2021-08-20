Захарова назвала нелегитимными новые санкции Великобритании по делу Навального
Новые санкции Великобритании против граждан России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального нелегитимны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается их режима санкций, то односторонние рестрикции нелегитимны, так как не прошли одобрение Совбезом ООН. Использование нелегитимного инструмента делает апелляцию к международному праву абсурдным», — написала Захарова в своем Telegram-канале. По словам представителя МИД, оправдание ограничений якобы использованием Москвой химического оружия несостоятельно, так как Россия уничтожила арсенал химического оружия согласно взятым на себя международным обязательствам.
«Чего не скажешь о странах НАТО — например, США», — написала Захарова. Она также посоветовала Лондону привлечь к ответственности не сотрудников ФСБ, а работников «соответствующих американских служб» за «невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения».
Захарова добавила, что слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба в связи с санкциями о том, что Лондон играл ведущую роль в деле с «отравлением» Алексея Навального, означают, что британская сторона признала манипуляции информацией вокруг этого инцидента.
«Таким образом Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального», — написала Захарова. По ее словам, упреки в адрес российской стороны в том, что она не представила разъяснения по поводу инцидента с Навальным, нелогичны, так как «сложно предоставить правдоподобные разъяснения того, чего не совершал».
Ранее сегодня Великобритания ввела санкции в отношении сотрудников ФСБ из-за «доказательств» причастности данных лиц к делу Навального. Санкции подразумевают блокировку всех активов и собственности, которыми владеют вышеуказанные лица на территории США. Санкции также подразумевают запрет на проведение любых операций с гражданами США или на территории Штатов.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Основатель ФБК был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».