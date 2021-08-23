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Доля современного оружия в стратегических ядерных силах России превышает 80%

Ведомости

Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%, заявил президент Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021», сообщает пресс-служба Кремля.

«Наша армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80% – это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших вооруженных сил, возможности нашей науки и техники», — сказал Путин.

По его словам, в рамках форума представлено более 28 тыс. единиц современного оружия и техники: стрелковое оружие, артиллерия, танки, боевая авиация. Большинство из них были испытаны и прошли проверку в боевых условиях, доказали свою эффективность, отметил Путин.

Форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино», а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы. Параллельно с форумом проходят VII Армейские международные игры, участие в которых примут команды из 44 стран. Совместно с Россией игры принимают 11 государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных