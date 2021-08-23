Доля современного оружия в стратегических ядерных силах России превышает 80%
Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%, заявил президент Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021», сообщает пресс-служба Кремля.
«Наша армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80% – это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших вооруженных сил, возможности нашей науки и техники», — сказал Путин.
По его словам, в рамках форума представлено более 28 тыс. единиц современного оружия и техники: стрелковое оружие, артиллерия, танки, боевая авиация. Большинство из них были испытаны и прошли проверку в боевых условиях, доказали свою эффективность, отметил Путин.
Форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино», а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы. Параллельно с форумом проходят VII Армейские международные игры, участие в которых примут команды из 44 стран. Совместно с Россией игры принимают 11 государств.