Доля современного оружия в стратегических ядерных силах России превышает 80%

«Наша армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80% – это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших вооруженных сил, возможности нашей науки и техники», — сказал Путин.