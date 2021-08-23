Зеленский пригласил Россию поучаствовать в «Крымской платформе»
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе», передает «Униан».
«Если эта площадка настолько интересует ее, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма», — сказал Зеленский.
При этом 21 августа глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что украинская сторона проигнорировала его заявку на участие в саммите «Крымской платформы».
23 августа в Киеве начал работу инаугурационный саммит «Крымской платформы». В мероприятии участвуют делегации из 46 стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее охарактеризовал этот саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное по отношению к России мероприятие.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.