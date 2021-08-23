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Зеленский пригласил Россию поучаствовать в «Крымской платформе»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе», передает «Униан».

«Если эта площадка настолько интересует ее, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма», — сказал Зеленский.

При этом 21 августа глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что украинская сторона проигнорировала его заявку на участие в саммите «Крымской платформы».

23 августа в Киеве начал работу инаугурационный саммит «Крымской платформы». В мероприятии участвуют делегации из 46 стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее охарактеризовал этот саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное по отношению к России мероприятие.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.

Ранее по теме: В Кремле назвали саммит «Крымской платформы» антироссийским мероприятием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных