Зеленский пригласил Россию поучаствовать в «Крымской платформе»

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма является закрытым.