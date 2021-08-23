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Граничащие с Афганистаном страны ОДКБ могут получить скидки на российское оружие

Ведомости

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о готовности России поставлять по льготным ценам оружие и технику странам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые граничат с Афганистаном, передает ТАСС.

«Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Под контролем американских военных находится аэропорт. По данным правозащитников на 20 августа, выбраться из Афганистана пытаются около 10 000 человек. При этом из аэропорта Кабула вылетают только военные самолеты. Идет эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии. Известно о как минимум 12 погибших в аэропорту Кабула. Часть из них погибли, цепляясь за улетающие из страны самолеты.

Захват талибами Кабула произошел после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из Афганистана. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет.

Ранее по теме: «Талибан» пригрозил США «последствиями» за задержку вывода войск из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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