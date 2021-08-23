Граничащие с Афганистаном страны ОДКБ могут получить скидки на российское оружие

15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Под контролем американских военных находится аэропорт. По данным правозащитников на 20 августа, выбраться из Афганистана пытаются около 10 000 человек. При этом из аэропорта Кабула вылетают только военные самолеты. Идет эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии. Известно о как минимум 12 погибших в аэропорту Кабула. Часть из них погибли, цепляясь за улетающие из страны самолеты.