В Пентагоне оценили сроки вывода войск из Афганистана
США рассчитывают полностью вывести войска из Афганистана к 31 августа текущего года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
«Мы сосредоточены на том, чтобы завершить этот процесс к 31 августа», — сказал Кирби в ходе брифинга.
По его словам, военное ведомство США информирует президента о процессе вывода сил и на данный момент не настаивает на изменении срока полной эвакуации из аэропорта Кабула.
23 августа представитель политического офиса «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение будет считать нахождение войск США в Афганистане после оговоренного в двусторонних соглашениях срока — 31 августа — «продолжением оккупации». Это, по его словам, может вызвать соответствующие «последствия».
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что из-за сложностей с эвакуацией 65 000 иностранцев и желающих покинуть страну афганцев в аэропорт Кабула будут направлены еще 5000 американских солдат вдобавок к тысяче, охраняющих воздушную гавань. Он также допустил, что военнослужащие США могут остаться в стране и после ранее оговоренной с талибами даты — 31 августа, если эвакуация затянется.
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Под контролем американских военных находится аэропорт. По данным правозащитников на 20 августа, выбраться из Афганистана пытаются около 10 000 человек. При этом из аэропорта Кабула вылетают только военные самолеты. Идет эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии. Известно о как минимум 12 погибших в аэропорту Кабула. Часть из них погибли, цепляясь за улетающие из страны самолеты.
Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г.