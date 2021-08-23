CNN сообщил о решении пускать в аэропорт Кабула только граждан США и НАТО
Власти США решили пускать в аэропорт Кабула только американских граждан, граждан стран НАТО и держателей грин-карт, сообщает CNN со ссылкой на источник.
«Вашингтон меняет свою политику в отношении того, кто будет допущен в аэропорт, и с понедельника только американские граждане и держатели грин-карт и граждане стран НАТО будут допущены», — передает агентство.
При этом заявителей на получение Специальной иммиграционной визы США (SIV), на которую могут подать афганцы, работавшие на правительственные войска и агентства США, не будут допущены в аэропорт, отметил собеседник телеканала. По его словам, проверять документы желающих попасть в аэропорт будут талибы (представители запрещенной в России террористической организации «Талибан»). Граждане США и НАТО смогут вывезти с собой супругов и детей.
15 августа боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территорию Афганистана. Под контролем американских военных находится аэропорт. По данным правозащитников на 20 августа, выбраться из Афганистана пытаются около 10 000 человек. При этом из аэропорта Кабула вылетают только военные самолеты. Идет эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии.
В конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, что способствовало захвату талибами большей части страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.