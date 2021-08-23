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CNN сообщил о решении пускать в аэропорт Кабула только граждан США и НАТО

Ведомости

Власти США решили пускать в аэропорт Кабула только американских граждан, граждан стран НАТО и держателей грин-карт, сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Вашингтон меняет свою политику в отношении того, кто будет допущен в аэропорт, и с понедельника только американские граждане и держатели грин-карт и граждане стран НАТО будут допущены», — передает агентство.

При этом заявителей на получение Специальной иммиграционной визы США (SIV), на которую могут подать афганцы, работавшие на правительственные войска и агентства США, не будут допущены в аэропорт, отметил собеседник телеканала. По его словам, проверять документы желающих попасть в аэропорт будут талибы (представители запрещенной в России террористической организации «Талибан»). Граждане США и НАТО смогут вывезти с собой супругов и детей.

15 августа боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территорию Афганистана. Под контролем американских военных находится аэропорт. По данным правозащитников на 20 августа, выбраться из Афганистана пытаются около 10 000 человек. При этом из аэропорта Кабула вылетают только военные самолеты. Идет эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии.

В конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, что способствовало захвату талибами большей части страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.

Ранее по теме: «Талибан» пригрозил США «последствиями» за задержку вывода войск из Афганистана

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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