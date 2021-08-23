Путин встретился с королем Иордании

«Учитывая сложности, которые имеются в Сирии, я думаю, что мы сможем сыграть стабилизирующую роль. И конечно, нужно сказать о Вашей важной роли в урегулировании израильско-палестинского конфликта. И я думаю, что сейчас действительно появилась возможность палестинцам начать новую жизнь, но Вы сыграли в первую очередь важную роль в начале. Что касается Афганистана, то действительно сложности существуют, и мы действительно боремся с экстремизмом во всех его проявлениях», — отметил он.