Путин встретился с королем Иордании
Президент России Владимир Путин на площадке форума «Армия-2021» провел встречу с королем Иордании Абдаллой II, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи российский лидер предложил обсудить ситуацию в Сирии и Афганистане.
«Надеемся на обмен мнениями по наиболее острым вопросам, включая то, чем мы с Вами совместно занимаемся на протяжении многих лет, – это нормализация ситуации в Сирии и обострившаяся сейчас ситуация в Афганистане», — сказал Путин.
В свою очередь, король Иордании отметил важную роль Москвы в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.
«Учитывая сложности, которые имеются в Сирии, я думаю, что мы сможем сыграть стабилизирующую роль. И конечно, нужно сказать о Вашей важной роли в урегулировании израильско-палестинского конфликта. И я думаю, что сейчас действительно появилась возможность палестинцам начать новую жизнь, но Вы сыграли в первую очередь важную роль в начале. Что касается Афганистана, то действительно сложности существуют, и мы действительно боремся с экстремизмом во всех его проявлениях», — отметил он.
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и находится сейчас с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Почти все высшие чиновники и руководители силовых структур страны также бежали.
Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г.