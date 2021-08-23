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Путин встретился с королем Иордании

Ведомости

Президент России Владимир Путин на площадке форума «Армия-2021» провел встречу с королем Иордании Абдаллой II, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи российский лидер предложил обсудить ситуацию в Сирии и Афганистане.

«Надеемся на обмен мнениями по наиболее острым вопросам, включая то, чем мы с Вами совместно занимаемся на протяжении многих лет, – это нормализация ситуации в Сирии и обострившаяся сейчас ситуация в Афганистане», — сказал Путин.

В свою очередь, король Иордании отметил важную роль Москвы в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

«Учитывая сложности, которые имеются в Сирии, я думаю, что мы сможем сыграть стабилизирующую роль. И конечно, нужно сказать о Вашей важной роли в урегулировании израильско-палестинского конфликта. И я думаю, что сейчас действительно появилась возможность палестинцам начать новую жизнь, но Вы сыграли в первую очередь важную роль в начале. Что касается Афганистана, то действительно сложности существуют, и мы действительно боремся с экстремизмом во всех его проявлениях», — отметил он.

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и находится сейчас с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Почти все высшие чиновники и руководители силовых структур страны также бежали.

Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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