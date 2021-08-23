Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президенты обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане», — говорится в сообщении.
Помимо этого, стороны обсудили вопросы развития российско-белорусских связей, в том числе взаимодействие в рамках Союзного государства.
Лидеры двух стран также договорились о графике дальнейших контактов.