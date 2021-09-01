Байден заявил об окончании эпохи военного переустройства стран

По словам американского президента, более ранее начало эвакуации американцев из Афганистана не стало бы верным решением, так как при таком сценарии эвакуация людей все равно была бы сложной и опасной. «Некоторые скажут: нам следовало начать эвакуацию раньше. И тогда она бы прошла более упорядоченно. При всем уважении, я не согласен», — сказал Байден. Он подчеркнул, что у США есть рычаги воздействия на «Талибан», чтобы он выполнил свои обязательства.