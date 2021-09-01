Байден заявил об окончании эпохи военного переустройства стран
Решение вывести войска США из Афганистана было принято, чтобы закончить эпоху военного переустройства стран, заявил президент США Джо Байден в обращении к нации. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома.
«Это решение по Афганистану касается не только Афганистана. Речь идет о том, чтобы положить конец эпохе крупных военных операций по переустройству других стран», — сказал он.
Байден заявил, что принял решение прекратить войну в Афганистане в апреле этого года. Предполагалось, что более 300 тыс. афганских солдат, которых американцы обучили за последние 20 лет, станут сильными противниками в войне с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), однако афганское правительство не смогло удержаться после вывода войск.
По словам американского президента, более ранее начало эвакуации американцев из Афганистана не стало бы верным решением, так как при таком сценарии эвакуация людей все равно была бы сложной и опасной. «Некоторые скажут: нам следовало начать эвакуацию раньше. И тогда она бы прошла более упорядоченно. При всем уважении, я не согласен», — сказал Байден. Он подчеркнул, что у США есть рычаги воздействия на «Талибан», чтобы он выполнил свои обязательства.
Байден убежден, что Россия и Китай обрадовались бы, если бы США «надолго увязли в Афганистане». США, по его словам, находится в серьезной конкуренции с Китаем и сталкивается с вызовами по многим фронтам со стороны России, а также с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия. «Мы вполне можем делать сразу две вещи: бороться с терроризмом и бороться с новыми угрозами, которые есть сейчас и которые будут продолжаться», — заявил он.
«Талибан» к 15 августа захватил большую часть Афганистана и столицу Кабул. Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна была прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявили в запрещенной в России террористической организации «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям».