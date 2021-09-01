Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду

«Вообще не было бы никакой судьбы, потому что в документах рейха было прописано, что часть населения России должна быть использована на работах, часть, кто работать не может, — за Урал, на Север, в необжитые регионы, то есть на вымирание, а часть уничтожить в газовых печках», — добавил президент. Кроме того, президент напомнил о создании в России информационного ресурса о тех, кто был причастен к Победе советского народа в Великой Отечественной войне, там собрана информация уже о 34 млн человек.