Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду
Мы не должны позволять «каким-нибудь болтунам» заявлять, что СССР не надо было бороться за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.
«Мы никогда не должны забывать об этом и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», — цитирует ТАСС Путина.
Путин назвал победу советского народа против нацизма «одним из очень ярких, значимых событий всего XX века». По его словам, если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим и «судьба русского и других народов была бы абсолютно другой».
«Вообще не было бы никакой судьбы, потому что в документах рейха было прописано, что часть населения России должна быть использована на работах, часть, кто работать не может, — за Урал, на Север, в необжитые регионы, то есть на вымирание, а часть уничтожить в газовых печках», — добавил президент. Кроме того, президент напомнил о создании в России информационного ресурса о тех, кто был причастен к Победе советского народа в Великой Отечественной войне, там собрана информация уже о 34 млн человек.
Российский президент неоднократно высказывался на тему Великой Отечественной войны. В этом году он подготовил статью к 80-летию со дня начала ВОВ. В 2020 г. Путин написал для американского журнала The National Interest статью «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны», в которой предложил дать всестороннюю оценку наследия этой войны.