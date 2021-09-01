Лавров ответил на слова Зеленского о «самом грязном» российском газе
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе сделано «не от большого ума», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что украинские коллеги «упражняются в какой-то словесной эквилибристике»: то считают, что Русь – это их исконное название, то говорят, что крещение Руси – украинский праздник. «Это печально», – констатировал министр.
По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти».
Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил, что российский газ является «самым грязным в мире» из-за якобы значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также ввиду «коррупции, шантажа и манипуляции».