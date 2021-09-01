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Лавров ответил на слова Зеленского о «самом грязном» российском газе

Ведомости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе сделано «не от большого ума», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что украинские коллеги «упражняются в какой-то словесной эквилибристике»: то считают, что Русь – это их исконное название, то говорят, что крещение Руси – украинский праздник. «Это печально», – констатировал министр.

По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти».

Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил, что российский газ является «самым грязным в мире» из-за якобы значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также ввиду «коррупции, шантажа и манипуляции».

Ранее по теме: На Украине сообщили о создании рабочей группы для борьбы с «Северным потоком — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных