Лавров ответил на слова Зеленского о «самом грязном» российском газе

«Президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что украинские коллеги «упражняются в какой-то словесной эквилибристике»: то считают, что Русь – это их исконное название, то говорят, что крещение Руси – украинский праздник. «Это печально», – констатировал министр.