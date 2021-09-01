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Верховный суд снял бизнесмена Потапенко с выборов в Госдуму

Ведомости

Верховный суд России по иску Центризбиркома (ЦИК) отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Исковые требования удовлетворены», — сообщили в суде. До этого ЦИК просил Верховный суд отменить регистрацию Потапенко за владение иностранными активами. По словам бизнесмена, поводом стала покупка им акций «Яндекса», который зарегистрирован в Нидерландах, а также Сбербанка через брокерские конторы. Согласно позиции ЦИК, кандидатам в Госдуму запрещено иметь иностранные финансовые активы.

24 июля ЦИК снял с выборов директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина из-за того, что тот также владеет иностранным активом. Верховный суд 9 августа оставил это решение в силе. КПРФ на предвыборном съезде 24 июня выдвинула Грудинина в Госдуму, он занял 3-ю строчку в общефедеральной части списка.

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. 

Ранее по теме: Павел Грудинин окончательно выбыл из кампании по выборам депутатов Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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