Верховный суд снял бизнесмена Потапенко с выборов в Госдуму

«Исковые требования удовлетворены», — сообщили в суде. До этого ЦИК просил Верховный суд отменить регистрацию Потапенко за владение иностранными активами. По словам бизнесмена, поводом стала покупка им акций «Яндекса», который зарегистрирован в Нидерландах, а также Сбербанка через брокерские конторы. Согласно позиции ЦИК, кандидатам в Госдуму запрещено иметь иностранные финансовые активы.