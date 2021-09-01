Верховный суд снял бизнесмена Потапенко с выборов в Госдуму
Верховный суд России по иску Центризбиркома (ЦИК) отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Исковые требования удовлетворены», — сообщили в суде. До этого ЦИК просил Верховный суд отменить регистрацию Потапенко за владение иностранными активами. По словам бизнесмена, поводом стала покупка им акций «Яндекса», который зарегистрирован в Нидерландах, а также Сбербанка через брокерские конторы. Согласно позиции ЦИК, кандидатам в Госдуму запрещено иметь иностранные финансовые активы.
24 июля ЦИК снял с выборов директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина из-за того, что тот также владеет иностранным активом. Верховный суд 9 августа оставил это решение в силе. КПРФ на предвыборном съезде 24 июня выдвинула Грудинина в Госдуму, он занял 3-ю строчку в общефедеральной части списка.
В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.