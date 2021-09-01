Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму

Она добавила, что досрочное голосование проводится с 29 августа по 16 сентября в труднодоступных и отдаленных местностях на территории 36 субъектов, на судах, которые будут находиться в плавании, и на полярных станциях. Памфилова уточнила, что на участках в труднодоступных и отдаленных местах проголосовали 6 438 человек, а на судах — 1 279 граждан.