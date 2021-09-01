Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму
В ходе досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы свои голоса отдали более 7000 граждан в десяти регионах России, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании.
«По состоянию на 31 августа в 10 субъектах РФ — Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах — досрочно проголосовали 7 тыс. 717 избирателей», — цитирует ТАСС Памфилову.
Она добавила, что досрочное голосование проводится с 29 августа по 16 сентября в труднодоступных и отдаленных местностях на территории 36 субъектов, на судах, которые будут находиться в плавании, и на полярных станциях. Памфилова уточнила, что на участках в труднодоступных и отдаленных местах проголосовали 6 438 человек, а на судах — 1 279 граждан.
В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.