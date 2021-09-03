ЦИК попросил ГП и СК проверить данные о возможных нарушениях в Королеве

В частности, ЦИК просит в максимально короткие сроки принять необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области и тщательно расследовать возможные факты правонарушений, информация о которых была получена ЦИК от представителей «Новой газеты». Кроме того, Центризбирком направил в Королев группу оперативного реагирования для изучения всех обстоятельств произошедшего.