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ЦИК попросил ГП и СК проверить данные о возможных нарушениях в Королеве

Ведомости

Центральная избирательная комиссия России попросила Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями в ходе избирательной кампании в Королеве, сообщил ЦИК в своем Telegram-канале.

«ЦИК России, разделяя озабоченность по этому поводу, оперативно подготовил и направил официальные письма генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области», – говорится в сообщении.

В частности, ЦИК просит в максимально короткие сроки принять необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области и тщательно расследовать возможные факты правонарушений, информация о которых была получена ЦИК от представителей «Новой газеты». Кроме того, Центризбирком направил в Королев группу оперативного реагирования для изучения всех обстоятельств произошедшего.

«Если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность, тем более если это будет квалифицировано как групповой сговор», – подчеркнули в ЦИК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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