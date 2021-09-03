США заявили о намерении принять 50 000 афганских беженцев

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что беженцев из Афганистана разместят на военных базах США. Там их, по словам Псаки, разместят «временно», а помощь, в том числе медицинскую, будут оказывать гуманитарные организации. По данным Пентагона на 2 сентября, европейское командование войск США приняло на своих базах ко 2 сентября 38 000 афганцев. В частности, 12 000 эвакуированных афганцев находятся на авиабазе Рамштайн в Германии, 5000 эвакуированных — на базе хранения боеприпасов на Рейне, 2500 эвакуированных — на авиабазе ВМФ США «Сигонелла» (Италия), а еще 1800 — на базе ВМФ «Рота» в Испании.