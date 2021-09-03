США заявили о намерении принять 50 000 афганских беженцев
США собираются увеличить число афганских беженцев, которых они собираются принять, до 50 000. Об этом заявил глава северного командования американских вооруженных сил генерал Глен Ван Хёрк во время брифинга.
«Мы работаем над тем, что увеличить число эвакуированных, которые прибудут в США, по меньшей мере до 50 000», — сказал Ван Хёрк во время брифинга, трансляция которого шла в Twitter Пентагона. Он добавил, что в настоящее время в США направлены 25 600 граждан Афганистана, а главной заботой американских военных является обеспечение беженцев кровом, логистикой и продовольствием.
Кроме того, Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что США планируют выплатить более $2000 каждому беженцу из Афганистана. Материальная поддержка должна быть запущена в течение ближайших месяцев. Средства будут направлены на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройстве детей в школу.
Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что беженцев из Афганистана разместят на военных базах США. Там их, по словам Псаки, разместят «временно», а помощь, в том числе медицинскую, будут оказывать гуманитарные организации. По данным Пентагона на 2 сентября, европейское командование войск США приняло на своих базах ко 2 сентября 38 000 афганцев. В частности, 12 000 эвакуированных афганцев находятся на авиабазе Рамштайн в Германии, 5000 эвакуированных — на базе хранения боеприпасов на Рейне, 2500 эвакуированных — на авиабазе ВМФ США «Сигонелла» (Италия), а еще 1800 — на базе ВМФ «Рота» в Испании.
По данным Совета национальной безопасности США, с середины по 31 августа самолеты американских и союзных ВВС перевезли более 120 000 человек — иностранцев и афганских граждан. Эвакуация началась в канун захвата Кабула «Талибаном» (группировка запрещена и признана террористической в России).
Талибы также получили контроль почти над всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.