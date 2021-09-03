Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане
Президент России Владимир Путин заявил о гуманитарных последствиях вывода американских войск из Афганистана. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Это катастрофа. Американцы вообще люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше $1,5 трлн за эти годы. А результат какой? Нулевой. А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», — сказал Путин.
Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» фактически пришла к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.
Ранее в США оценили стоимость оружия, которое досталось талибам от американской армии, в не менее $85 млрд.