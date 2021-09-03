Путин заявил о гуманитарной катастрофе в Афганистане

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» фактически пришла к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.