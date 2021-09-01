Путин назвал нулевым результат присутствия США в Афганистане
Результат присутствия американских войск в Афганистане является нулевым, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со школьниками во Владивостоке. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Результат – одни трагедии, одни потери. И для тех, кто это делал, для Соединенных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать в минус все пошло», – сказал Путин. По его словам, США на протяжении 20 лет присутствовали в Афганистане и пытались «цивилизовывать» жителей страны, а по сути внедрять свои стандарты жизни. Это касалось и политической организации общества.
«Если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии – в самом широком смысле – жизни этих людей, должен подходить с уважением к их традиции», – подчеркнул он, добавив, что «извне навязать невозможно ничего», ситуация должна созреть. Если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям, причем делать это «цивилизованным способом», аккуратно, поддерживая положительные тенденции. «Без учета всех этих факторов, в том числе исторического характера, сделать чего-либо позитивного, добиться чего-то позитивного практически невозможно», – резюмировал Путин.
«Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет – с октября 2001 г.