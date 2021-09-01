Путин назвал нулевым результат присутствия США в Афганистане

«Результат – одни трагедии, одни потери. И для тех, кто это делал, для Соединенных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать в минус все пошло», – сказал Путин. По его словам, США на протяжении 20 лет присутствовали в Афганистане и пытались «цивилизовывать» жителей страны, а по сути внедрять свои стандарты жизни. Это касалось и политической организации общества.