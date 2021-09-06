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Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии

Ведомости

Минский городской суд приговорил членов Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову к 11 годам колонии общего, а Максима Знака — к 10 годам колонии усиленного режима. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

Их обвиняли в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии (ч. 3 ст. 361 УК РБ), заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Судебные заседания по делу проходили в закрытом формате. 

«С учетом предложения стороны государственного обвинения суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде лишения свободы: Колесниковой М.А. – на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима; Знаку М.А. – на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — говорится в сообщении.

Колесникову и Знака задержали 9 сентября прошлого года, с того момента они находились в СИЗО. По официальной версии белорусских властей, 8 сентября 2020 г. Колесникова и два других члена КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов – пытались въехать на территорию Украины и прошли пограничный контроль. Родненков и Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли на белорусско-украинскую границу. Колесникова разорвала свой паспорт, чтобы не проходить пограничный контроль. После этого ее заключили под стражу.

Координационный совет оппозиции был создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для обеспечения трансфера власти в республике. Это произошло на фоне массовых протестных акций после выборов президента в августе 2020 г. Сейчас большая часть членов Координационного совета находится под арестом. Сама Тихановская на данный момент находится в Литве.

Ранее по теме: Суд Минска оставил оппозиционерку Колесникову под арестом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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