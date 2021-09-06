Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии

Колесникову и Знака задержали 9 сентября прошлого года, с того момента они находились в СИЗО. По официальной версии белорусских властей, 8 сентября 2020 г. Колесникова и два других члена КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов – пытались въехать на территорию Украины и прошли пограничный контроль. Родненков и Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли на белорусско-украинскую границу. Колесникова разорвала свой паспорт, чтобы не проходить пограничный контроль. После этого ее заключили под стражу.