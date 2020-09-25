Суд Минска оставил оппозиционерку Колесникову под арестом
Минский городской суд не удовлетворил прошение адвоката члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, арестованной 9 сентября, об изменении меры пресечения, сообщают «РИА Новости».
«Жалобу адвоката Казак оставить без удовлетворения», – приводит агентство слова судьи.
18 сентября суд оставил Колесникову под стражей до 8 ноября, а 21 сентября отклонил жалобу ее адвоката на меру пресечения и отказался освободить оппозиционерку из-под стражи.
Колесникову арестовали 9 сентября. Ее обвиняют в призывах через СМИ и интернет к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Наказание за такое деяние составляет от 2 до 5 лет лишения свободы.
Кроме Колесниковой под стражей находятся член Координационного совета оппозиции Максим Знак и предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Илья Салей.
Координационный совет оппозиции был создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для обеспечения трансфера власти в республике. Сама Тихановская на данный момент находится в Литве.