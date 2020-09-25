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Суд Минска оставил оппозиционерку Колесникову под арестом

Ведомости

Минский городской суд не удовлетворил прошение адвоката члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, арестованной 9 сентября, об изменении меры пресечения, сообщают «РИА Новости».

«Жалобу адвоката Казак оставить без удовлетворения», – приводит агентство слова судьи.

18 сентября суд оставил Колесникову под стражей до 8 ноября, а 21 сентября отклонил жалобу ее адвоката на меру пресечения и отказался освободить оппозиционерку из-под стражи.

Колесникову арестовали 9 сентября. Ее обвиняют в призывах через СМИ и интернет к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Наказание за такое деяние составляет от 2 до 5 лет лишения свободы.

Кроме Колесниковой под стражей находятся член Координационного совета оппозиции Максим Знак и предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Илья Салей.

Координационный совет оппозиции был создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для обеспечения трансфера власти в республике. Сама Тихановская на данный момент находится в Литве.

Ранее по теме: Следствие обвинило Колесникову в публичных призывах к захвату власти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных