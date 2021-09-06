МИД России потребовал у мятежников освободить президента Гвинеи

На фоне информации о военном перевороте и пленении президента цены на алюминий на Лондонской бирже металлов взлетели до максимума за 10 лет, так как до 20% бокситов, используемых в отрасли глобально, поставляются именно из Гвинеи. Ситуация в стране также может повлиять и на положение российского «Русала». Согласно отчету UC Rusal за 2020 г., на Гвинею приходится порядка 40% добычи бокситов компании и 6% производства глинозема. Российский бизнесмен, совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предупредил о возможной «встряске» мирового рынка металлов из-за переворота в Гвинее.