МИД России потребовал у мятежников освободить президента Гвинеи
Россия выступает против попыток неконституционной смены власти в Гвинее, требует от мятежников освободить президента страны Альфу Конде и начать переговоры. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
«В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения А. Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло»,— следует из заявления на сайте ведомства. МИД России призвал все политические силы страны воздержаться от действий, провоцирующих насилие, и приступить к мирному урегулированию ситуации путем переговоров. Гражданам России рекомендовали воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки.
Накануне гвинейское издание Guinenews.org сообщило, что попытка государственного переворота в Гвинее (страна на западе Африки) увенчалась успехом и президент страны Альфа Конде находится в руках военнослужащих подразделения спецназначения, организовавшего переворот. Эту информацию подтвердило и издание Jeune Afrique.
Мятежники распространили в соцсетях фото арестованного президента. По информации Jeune Afrique, мятеж поднял командир подразделения армейского спецназа Groupement des forces spéciales (GPS), подполковник Мамади Думбуя, у которого возникли противоречия с окружением президента. Бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, с 2018 г. Думбуя возглавляет это подразделение.
На фоне информации о военном перевороте и пленении президента цены на алюминий на Лондонской бирже металлов взлетели до максимума за 10 лет, так как до 20% бокситов, используемых в отрасли глобально, поставляются именно из Гвинеи. Ситуация в стране также может повлиять и на положение российского «Русала». Согласно отчету UC Rusal за 2020 г., на Гвинею приходится порядка 40% добычи бокситов компании и 6% производства глинозема. Российский бизнесмен, совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предупредил о возможной «встряске» мирового рынка металлов из-за переворота в Гвинее.