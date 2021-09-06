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МИД России потребовал у мятежников освободить президента Гвинеи

Ведомости

Россия выступает против попыток неконституционной смены власти в Гвинее, требует от мятежников освободить президента страны Альфу Конде и начать переговоры. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения А. Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло»,— следует из заявления на сайте ведомства. МИД России призвал все политические силы страны воздержаться от действий, провоцирующих насилие, и приступить к мирному урегулированию ситуации путем переговоров. Гражданам России рекомендовали воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику вплоть до полной нормализации обстановки.

Накануне гвинейское издание Guinenews.org сообщило, что попытка государственного переворота в Гвинее (страна на западе Африки) увенчалась успехом и президент страны Альфа Конде находится в руках военнослужащих подразделения спецназначения, организовавшего переворот. Эту информацию подтвердило и издание Jeune Afrique.

Мятежники распространили в соцсетях фото арестованного президента. По информации Jeune Afrique, мятеж поднял командир подразделения армейского спецназа Groupement des forces spéciales (GPS), подполковник Мамади Думбуя, у которого возникли противоречия с окружением президента. Бывший военнослужащий французского Иностранного легиона, с 2018 г. Думбуя возглавляет это подразделение.

На фоне информации о военном перевороте и пленении президента цены на алюминий на Лондонской бирже металлов взлетели до максимума за 10 лет, так как до 20% бокситов, используемых в отрасли глобально, поставляются именно из Гвинеи. Ситуация в стране также может повлиять и на положение российского «Русала». Согласно отчету UC Rusal за 2020 г., на Гвинею приходится порядка 40% добычи бокситов компании и 6% производства глинозема. Российский бизнесмен, совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предупредил о возможной «встряске» мирового рынка металлов из-за переворота в Гвинее.

Ранее по теме: В Гвинее произошел военный переворот

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных