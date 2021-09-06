Лидер сопротивления в Афганистане призвал граждан восстать против талибов
Силы сопротивления боевикам запрещенной в России террористической организации «Талибан» в афганской провинции Панджшер поменяли тактику и перешли к партизанской войне, жители Афганистана должны восстать против талибов. Об этом лидер глава Фронта национального сопротивления (ФНС) Ахмад Масуд заявил в своем обращении, опубликованном в Youtube.
«Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять угнетателям», — сказал Масуд (цитата по «РИА Новости»). По его словам, отряды ФНС отступают в горы и переходят к партизанской тактике. Масуд подчеркнул, что недавние столкновения в Панджшере показали, что «иностранные силы» воюют вместе с талибами против афганцев.
«Фронт сопротивления будет продолжать борьбу до последней точки, до освобождения Афганистана и победы народа», — заверил Масуд.
Ранее сегодня «Талибан» заявил, что занял последнюю неподконтрольную ему провинцию — Панджшер, где после захвата ими большей части страны и Кабула 15 августа был образован ФНС. Его возглавил сын знаменитого полевого командира Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд, среди лидеров также вице-президент страны Амрулла Салех. Талибы объявили о полном окончании войны в стране, конце экономической и энергетической блокады Панджшера. Они заявили о сдаче в плен около 30 командиров повстанцев, а также опубликовали ряд фото из захваченной столицы провинции города Базарак, в том числе на фоне находящегося рядом с ним мавзолея Ахмад Шаха Масуда.
Захват Афганистана талибами произошел спустя менее чем три месяца после того, как в конце мая президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из страны. Большая часть военнослужащих США покинула страну еще к началу августа. Последние солдаты до наступления оговоренного дедлайна (31 августа) охраняли аэропорт Кабула, откуда ВВС США и союзников было эвакуировано более 120 000 человек — иностранцев и опасающихся мести талибов афганцев. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет — с октября 2001 г. Это была самая долгая военная операция США в истории.