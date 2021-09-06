Лидер сопротивления в Афганистане призвал граждан восстать против талибов

Ранее сегодня «Талибан» заявил, что занял последнюю неподконтрольную ему провинцию — Панджшер, где после захвата ими большей части страны и Кабула 15 августа был образован ФНС. Его возглавил сын знаменитого полевого командира Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд, среди лидеров также вице-президент страны Амрулла Салех. Талибы объявили о полном окончании войны в стране, конце экономической и энергетической блокады Панджшера. Они заявили о сдаче в плен около 30 командиров повстанцев, а также опубликовали ряд фото из захваченной столицы провинции города Базарак, в том числе на фоне находящегося рядом с ним мавзолея Ахмад Шаха Масуда.