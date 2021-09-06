Талибы захватили мавзолей отца лидера сопротивления в Афганистане
Представители «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) сообщили о взятии под контроль мавзолея Ахмад Шаха Масуда — отца нынешнего лидера сопротивления в Афганистане Ахмада Масуда-младшего. Видео, распространенное боевиками, опубликовало в своем Telegram-канале агентство «РИА Новости».
На кадрах видно пустую площадь перед мавзолеем. Судя по ролику, сопротивление талибам не оказывается.
Ахмад Шах Масуд по прозвищу «панджшерский лев» умер в сентябре 2001 г. Его мавзолей находится в 8 км от Базарака — центра провинции Панджшер, где сконцентрированы силы афганского сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим.
Накануне СМИ со ссылкой на представителя «Талибана» Забихуллу Муджахида сообщили о захвате этой территории. Однако позже силы сопротивления опровергли эти сведения на своей странице в Twitter.
«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане 15 августа. Это произошло более чем через два месяца после того, как в конце мая 2021 г. президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Ранее те находились в государстве почти 20 лет — с октября 2001 г.