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Талибы захватили мавзолей отца лидера сопротивления в Афганистане

Ведомости

Представители «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) сообщили о взятии под контроль мавзолея Ахмад Шаха Масуда — отца нынешнего лидера сопротивления в Афганистане Ахмада Масуда-младшего. Видео, распространенное боевиками, опубликовало в своем Telegram-канале агентство «РИА Новости».  

На кадрах видно пустую площадь перед мавзолеем. Судя по ролику, сопротивление талибам не оказывается.

Ахмад Шах Масуд по прозвищу «панджшерский лев» умер в сентябре 2001 г. Его мавзолей находится в 8 км от Базарака — центра провинции Панджшер, где сконцентрированы силы афганского сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим.

Накануне СМИ со ссылкой на представителя «Талибана» Забихуллу Муджахида сообщили о захвате этой территории. Однако позже силы сопротивления опровергли эти сведения на своей странице в Twitter.

«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане 15 августа. Это произошло более чем через два месяца после того, как в конце мая 2021 г. президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Ранее те находились в государстве почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: Сопротивление Афганистана опровергло информацию о взятии Панджшера талибами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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