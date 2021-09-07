МИД Украины назвал увеличение военной помощи США сигналом для России

По его словам, Кремль беспокоит все, что делает Украину сильнее, а выход американо-украинских отношений на новый уровень после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского делает Киев сильнее. Кулеба также сказал, что российские власти это «очень четко считывают», поэтому с их стороны звучат «соответствующие заявления, угрозы и шантажи».