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МИД Украины назвал увеличение военной помощи США сигналом для России

Ведомости

Дополнительная помощь США на военные нужды Украины является сигналом для России, заявил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца 2021 помощь на военные нужды Украины, — это тоже сигнал для РФ», — заявил Кулеба. Он отметил, что об этом говорили американские партнеры.

По его словам, Кремль беспокоит все, что делает Украину сильнее, а выход американо-украинских отношений на новый уровень после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского делает Киев сильнее. Кулеба также сказал, что российские власти это «очень четко считывают», поэтому с их стороны звучат «соответствующие заявления, угрозы и шантажи».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что планы США оказать военную помощь Украине потенциально могут стать причиной непредсказуемых действий Киева, который может попытаться урегулировать конфликт в Донбассе силовыми методами.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. По итогам встречи США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн.

Ранее по теме: США помогут Украине против России, но осторожно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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