МИД Украины назвал увеличение военной помощи США сигналом для России
Дополнительная помощь США на военные нужды Украины является сигналом для России, заявил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца 2021 помощь на военные нужды Украины, — это тоже сигнал для РФ», — заявил Кулеба. Он отметил, что об этом говорили американские партнеры.
По его словам, Кремль беспокоит все, что делает Украину сильнее, а выход американо-украинских отношений на новый уровень после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского делает Киев сильнее. Кулеба также сказал, что российские власти это «очень четко считывают», поэтому с их стороны звучат «соответствующие заявления, угрозы и шантажи».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что планы США оказать военную помощь Украине потенциально могут стать причиной непредсказуемых действий Киева, который может попытаться урегулировать конфликт в Донбассе силовыми методами.
31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. По итогам встречи США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн.