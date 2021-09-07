Япония ответила на решение России ввести особый налоговый режим на Курилах

Путин 3 сентября в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил, что для бизнеса, осуществляющего деятельность на Курильских островах, будет введен преференциальный режим. Он подразумевает, в том числе, отмену на 10 лет налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт. Подразумеваются и другие экономические стимулы: размер страховых взносов на 10 лет снизят с действующих примерно 30% до 7,6%, на всех Курилах введут режим свободной таможенной зоны. По словам президента, речь идет о компаниях, которые «не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников».