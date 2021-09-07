Япония ответила на решение России ввести особый налоговый режим на Курилах
Объявление президентом России Владимиром Путиным о введении особого налогового режима на Курилах «прискорбно», однако Токио хотел бы обсудить с Москвой этот вопрос, а также продолжать переговоры с целью заключения мирного договора. Это следует из заявления главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.
Министр напомнил, что ранее Россия и Япония договаривались о совместной экономической деятельности на Курильских островах, которая не должна нарушать правовой статус обеих стран. «Прискорбно, что это объявление (о льготном налоговом режиме. — прим. ред.) было сделано, несмотря на то, что мы обращались к российской стороне с многочисленными запросами. Мы хотели бы провести обсуждение [с российской стороной по поводу введения ею особого налогового режима] конструктивно», — цитирует Мотэги пресс-служба японского МИД.
Глава внешнеполитического ведомства Японии подчеркнул, что для четырех южных островов Курил, которые Токио считает своей территорией, необходимо ввести «систему особых льгот» для экономического развития региона, в том числе учитывая интересы японских компаний и фирм из третьих стран.
«Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», — добавил Мотэги.
Путин 3 сентября в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил, что для бизнеса, осуществляющего деятельность на Курильских островах, будет введен преференциальный режим. Он подразумевает, в том числе, отмену на 10 лет налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт. Подразумеваются и другие экономические стимулы: размер страховых взносов на 10 лет снизят с действующих примерно 30% до 7,6%, на всех Курилах введут режим свободной таможенной зоны. По словам президента, речь идет о компаниях, которые «не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников».
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом.
С 2016 г. Путин и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ вели переговоры о совместной экономической деятельности на Курилах. В 2017 г. Токио создал Совет по совместной экономической зоне. В 2019 г. переговоры между Москвой и Токио по вопросу Курил и подписанию мирного договора возобновились, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции процесс приостановился. В марте 2020 г. Путин и Абэ согласовали несколько совместных проектов по туризму и переработке отходов на Курилах, однако их реализация пока не началась.